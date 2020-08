von SK

Eine Autofahrerin ist am Donnerstag, 6. August, in Wehr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Die 42-jährige kam zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Frau war laut Polizeiangaben mit ihrem VW gegen 11.40 Uhr in der Nollenstraße mit einem Lkw kollidiert. Dessen 61 Jahre alter Fahrer hatte die Vorfahrt der von rechts kommenden VW-Fahrerin nicht beachtet, so die Polizei. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 8000 Euro.