Das Wehrer Freibad wird am kommenden Mittwoch, 1. Juli, in seine wohl ungewöhnlichste Saison starten. Damit die notwendigen Abstands- und Hygiene-Regeln der Corona-Verordnung eingehalten werden können, muss der gesamte Badbetrieb umgestellt werden. Besucher und Mitarbeiter müssen sich mit einigen Einschränkungen arrangieren. Die wichtigsten Regeln:

Der Zutritt ist nur mit Dutzendkarte möglich. Einzelkarten oder Saisonkarten werden in diesem Jahr keine ausgegeben. Jeder Badegast muss bei jedem Besuch ein Blatt mit den persönlichen Angaben am Eingang abgeben, dieses liegt vor Ort aus und ist ebenfalls beim Vorverkauf erhältlich. Es kann auch auf der Webseite der Stadt heruntergeladen werden. Die Bezahlung ist vorzugsweise bargeldlos oder in Ausnahmefällen auch vor Ort bar möglich. Die Möglichkeit einer Online-Buchung ist aktuell in Vorbereitung.

Der Zutritt ist nach Vorgaben der aktuellen Corona-Verordnung auf 500 Badegäste begrenzt. Vor dem Badebesuch besteht die Möglichkeit einer Abfrage der jeweils aktuellen Kapazität über die Telefonansage unter 07762/808-552.

Der Zugang zu den Becken ist begrenzt und wird überwacht. Es stehen nur die Duschen an den Becken zur Verfügung. Spiele und sonstige Handlungen, bei denen die Abstandsregeln nicht eingehalten werden, sind untersagt.

Beim Zutritt ins Bad besteht Mundschutzpflicht, ebenso im Sanitär- und Umkleidebereich. Umkleidemöglichkeiten stehen nur in den Häuschen auf der Liegewiese zur Verfügung. Toiletten stehen nur im Sanitärgebäude auf der Liegewiese zur Verfügung. Für Wertsachen gibt es in diesem Jahr keine Verwahrungsmöglichkeit.

Die Öffnungszeiten des Bades sind von Montag bis Sonntag von 10 Uhr bis 19 Uhr. Die Eintrittspreise (pro Dutzendkarte):

Kinder und Jugendliche (6 bis einschließlich 15 Jahre), Schwerbehinderte: 21 Euro,

Kinder unter 14 Jahren dürfen das Bad nur in Begleitung eines Erwachsenen besuchen.

Kinder unter 14 Jahren dürfen das Bad nur in Begleitung eines Erwachsenen besuchen. Schüler ab 16 Jahre. Azubis, Studenten, Wehrdienstleistende, Teilnehmer eines Freiwilligen Sozialen/Ökologischen Jahres bzw. des Bundesfreiwilligendienstes, Erwachsene mit Gästekarte, Empfänger von Hilfen nach SGB XII oder SGB II: 23 Euro.

Erwachsene: 38 Euro.

Der Kartenvorverkauf von Dutzendkarten beginnt schon ab Freitag, 26. Juli an der Schwimmbadkasse. Freitag, Samstag, Montag und Dienstag, jeweils von 11 Uhr bis 13 Uhr und 17 Uhr bis 19 Uhr.