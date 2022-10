von Gerd Leutenecker

Der Badische Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV) spendiert der Freiwilligen Feuerwehr eine neue Tragkraftspritze. Auf den letzten Metern zu einer Einsatzstelle wird die Ansaugpumpe von vier Feuerwehrmännern getragen. Bis zu 2250 Liter pro Minute können dadurch angesaugt werden. „Das ist aktuell nicht zu bekommen“, die BGV hat das ermöglicht, dankte Bürgermeister Michael Thater den drei anwesenden Vertretern des Versicherungsverbandes.

Für BGV-Vorstandsmitglied Moritz Finkelnburg ist dies ein Beitrag zur aktiven Schadenverhütung. „Es sind mit die schönsten Termine, die wir immer haben, wir geben etwas an unsere Eigentümer zurück.“ Finkelnburg lerne auf diese Weise alle 439 badischen Gemeinden kennen. Die Gesamtfeuerwehr der Gemeinde Wehr wurde mit der Tragkraftspritze im Wert von rund 10.000 Euro gestärkt. Die gespendete Pumpspritze wird bei der Abteilung Öflingen stationiert.

Das komplette Feuerwehrkommando trat bei der Übergabe am Mittwochnachmittag im Feuerwehrgerätehaus Wehr an. Stadtkommandant Nicolo Bibbo schilderte den Versicherungsvertretern eindrücklich Erfahrungen aus dem Alltagsleben der Freiwilligen Feuerwehrleute in Wehr. „Wir achten auf eine sehr gute Ausbildung und Sie achten auf unsere Absicherung“, im Fall der Fälle ist die Freiwillige Feuerwehr über die BGV geschützt, so Bibbo.

In der aktiven Schadenverhütung ist die Spende der BGV „auch als Würdigung Ihrer Arbeit zu sehen“. Finkelnburg wünschte, dass „die Pumpe nur wenig zum Einsatz kommen soll“. Bürgermeister Thater dankte im Namen der Stadt für die Spende und betonte gleichzeitig: „Wir haben einen verlässliche Versicherung an unserer Seite.“