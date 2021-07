Wehr vor 1 Stunde

Unfallflucht: Jugendlicher erleidet bei Sturz Kopfverletzung – Autofahrer fährt weiter

Nach einem folgenschweren Verkehrsunfall am Freitag in Wehr sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 15-Jähriger war gestürzt und hat sich verletzt, weil ein Auto mitten in der Fahrbahn gefahren war. Der Fahrer fuhr laut Polizei einfach weiter.