von sk

Am Freitagabend, 21. Januar, ist ein Mülleimer am Grillplatz Juch an der Dossenbacher Straße in Wehr mutwillig zerstört worden. Gegen 23.45 Uhr war der Polizei eine laute Detonation vom Grillplatz gemeldet worden. Etwa zehn jüngere Personen dürften sich zu diesem Zeitpunkt dort aufgehalten haben. Die eintreffenden Polizeistreifen trafen niemanden mehr an. Im Erdreich war ein Loch erkennbar sowie die Einzelteile des zerstörten Mülleimers lagen weit zerstreut herum. Dieser dürfte mit einem Sprengmittel zerstört worden sein. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt 07761 934-0).