Im Alter von 76 Jahren ist bereits am 22. Juli der Wehrer Altstadtrat Gerhart Knausenberger verstorben. Knausenberger gehörte von 1999 bis 2014 als Gemeinderat der SPD dem Stadtrat an. In dieser Zeit brachte sich der Verstorbene zusätzlich in zahlreichen Gremien ein. Knausenberger war unter anderem Mitglied im Bau- und Umweltausschuss der Stadt Wehr, im Ausschuss für Kultur- und Tourismus, in der Partnerschaftskommission und der Verbandsversammlung des Zweckverbands Kläranlage.

Für sein Engagement im Gemeinderat wurde er mit der Ehrennadel der Stadt Wehr und der Ehrennadel des Gemeindetags Baden-Württemberg ausgezeichnet. 2001 übernahm Knausenberger auch den Vorsitz des SPD-Ortsverbands Wehr, trat 2004 aufgrund des schlechten Wahlergebnisses bei den Kommunalwahlen aber zurück.

Knausenberg wirkte als Lehrer viele Jahre an der Zelgschule, wo ihm die Jugendarbeit besonders am Herzen lag. Er setzte sich für die Schulsozialarbeit ebenso ein wie für die Stadtjugendpflege. Auch bei der Freiwilligen Feuerwehr war er aktiv. Unter anderem war der Verstorbene Ausbilder bei der Landesjugendfeuerwehr und blieb der Freiwilligen Feuerwehr bis ins Pensionsalter treu.