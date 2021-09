von sk

Mutmaßlich unter Drogeneinfluss war in der Nacht zum Mittwoch, 15. September, ein 20-jähriger Autofahrer in Wehr unterwegs. Gegen 00:45 Uhr war der junge Mann kontrolliert worden. Bereits beim Herantreten an das Fahrzeug sei starker Cannabisgeruch wahrnehmbar gewesen, wie die Polizei berichtet. Eine geringe Menge Cannabis konnte dann auch gefunden und beschlagnahmt werden. Ebenfalls war ein Drogentest bei dem Fahrer positiv, so die Polizei. Eine Blutprobe wurde erhoben, die Weiterfahrt wurde unterbunden.