Die Stadt Wehr hat sich ein Grundstück im Gewann Wolfgangmatt zum Kaufpreis von 319.000 Euro gesichert. Diese Mitteilung machte Bürgermeister Michael Thater in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Zustimmung zum Kauf traf Thater per Eilentscheidung, weil sich der Gemeinderat noch in der Sommerpause befand.

Über die Größe des erworbenen Grundstücks sowie über den bisherigen Eigentümer machte Thater keine Angaben, doch dürfte klar, welchen Zweck die Stadt mit dem Kauf verbindet: Wie Thater vor einigen Wochen dem SÜDKURIER verriet, soll die Stadt einen Campingplatz bekommen und hat dafür das Areal der früheren Gärtnerei Raatz am St. Wolfgang-Weg ins Auge gefasst. Öffentlich hat der Gemeinderat noch nicht über die Planungen beraten. Wie Thater im Juni sagte, ist eine Fläche von 2,5 Hektar für den Campingplatz vorgesehen.