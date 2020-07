Auf Grund der relativ guten Nachfrage und im Rahmen der Corona-Verordnung lockert die Stadtverwaltung ab sofort die Regelungen für den Besuch des Freibads. Dies teilte Bürgermeister Michael Thater am Rande der Gemeinderatssitzung am Dienstag Abend mit. „Wir haben eine relativ gute Nachfrage. Am Sonntag sind wir mit insgesamt 650 Badegästen an der Kapazitätsgrenze gewesen“, so Bürgermeister Michael Thater.

Auch in Hinblick auf die sommerlichen Temperaturen habe man daher in Abstimmung mit dem Bau- und Ordnungsamt eine Lockerung der bisher geltenden Baderegeln beschlossen. Durften bislang nur 500 Badegäste gleichzeitig auf das Gelände sind nun insgesamt 600 Besucher gleichzeitig erlaubt. Außerdem dürfen Kinder ab 12 Jahre nun auch ohne Begleitung von Erwachsenen ins Bad – bislang galt dies für Kinder ab 14 Jahren. Weiterhin werde das Fußball- und das Volleyballfeld sowie die „Vogelnest“-Wippe im Kinderbereich freigegeben, so Thater. Die Öffnungszeit wird um eine Stunde verlängert – jetzt dürfe man von zehn Uhr bis 20 Uhr ins Freibad. Am Dienstag findet um 18.30 Uhr nun auch wieder Aquafitness statt, allerdings mit begrenzter Teilnehmerzahl.

Sprungturmöffnung noch nicht sicher

In Diskussion sei noch die Öffnung des Sprungturms sowie des vom Klosterhof betreuten Imbisses. Die Regelungen der Corona-Verordnung bezüglich Mund-Nasenschutz und Abstand gelten weiter, ebenso der beschränkte Zugang zum Becken. Der Zutritt ist nur mit einer übertragbaren Dutzend-Karte möglich. Umkleiden und Toiletten finden sich in entsprechenden Einrichtungen auf der Liegewiese. Für Wertsachen gibt es keine Verwahrmöglichkeiten. Die aktuelle Auslastung kann telefonisch unter 07762/808-552 erfragt werden.