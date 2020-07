Wehr – Auch das zweite Klappstuhlkonzert stellte sich als Erfolg heraus: Alle 110 Karten wurden verkauft und das Publikum genoss sichtlich das ungewohnte Konzertambiente im Ludingarten, diesmal mit Round Midnight und Times Square sowie dem Ibacher Liedermacher Georg Albietz.

Sektkorken knallte und es gab erneut einen Einblick in die Vielfalt der Wehrer Gartenmöbel: Die Klappstuhlkonzerte im Ludingarten zeichnen sich durch ein ganz besonderes Ambiente aus. Da wegen der Corona-Pandemie alle vom Kulturamt geplanten Veranstaltungen ausfielen, finden nun Konzerte im eher kleine Kreis im idyllischen Ludingarten statt. Schon der zweite Abend kam so gut an, dass mancher Zuschauer sich eine längerfristige Einrichtung dieser Konzerte gut vorstellen kann. Denn anders als sonst sind Sitzgelegenheiten – von der Picknickdecke über den namensgebenden Klappstuhl bis hin zu aufblasbaren Sonnenliege – selber mitzubringen. Auch für Verpflegung ist selber zu sorgen.

Puristisch: Stimme und Klavierspiel von Claudia Renner und Philipp Haagen als Round Midnight reichen aus, um den Ludingarten in eine Jazzbar zu verwandeln. | Bild: Julia Becker

Als unerwartet hilfreich hatte sich die Corona-Verordnung für der Verschiebung des Konzertabends erwiesen: Da beim Kartenkauf die Kontaktinformation hinterlegt werden müssen, konnte das Kulturamt alle Gäste über die wetterbedingte Verschiebung von Freitag auf Samstag informieren, so Kulturamtsleiter Frank Johannes Wölfl. Dank der Lockerungen der Corona-Verordnung durfte Wölfl nun schon 110 Zuschauer statt der eigentlich geplanten 99 Gäste begrüßen. Am nächsten Wochenende dürfen es dann schon 150 Zuschauer sein. „Die Karten sind bereits fast ausverkauft“, freut sich Wölfl.

Vielfältig: Elisabeth Baureithel und Dario Rago als Duo Times Square wurden an diesem Abend von Geigerin Stefanie Pfeil begleitet und hatten Stück bekannter Liedermacher dabei. | Bild: Julia Becker

Freude über die Auftrittsmöglichkeit gab es auch bei den musikalischen Gästen. Auf der offenen Bühne gab der „quietschfiedele Ibach-Taler“ Georg Albiez mit selbstgeschrieben Mundartstücken am Akkordeon den Einstieg. „Ich habe meine CD ‚Heimatgefühle‘ in der Buchhandlung Volk ausliegen gehabt, dort wurde mir zu einem Auftritt in Wehr geraten“, so Albietz. Für den Dichter und Sänger sind einige Auftritte ausgefallen, umso mehr freute ihn diese Gelegenheit. Es folgte ein junges Talent: Fridolin Haagen spielte am Klavier ein selbstgeschriebenes Stück. Hier liegt das Interesse in der Familie: Die Eltern, die Sängerin Claudia Renner und der Pianist Philipp Haagen sind als Around Midnight einer der beiden Hauptacts des Abends. Das Berliner Duo hatte anspruchsvolle Jazz-Balladen dabei – von bekannten Stücken wie Judy Garlands „Somewhere over the Rainbow“ bis hin zu unbekannteren Perlen der Sängerin Ricky Jones. Den zweiten Hauptteil des Abends bestritten dann die in der Region bekannten Times Square. Sängerin Elisabeth Baureithel und Pianist Dario Rago wurden an diesem Abend von der Geigerin Stefanie Pfeil begleitet. Das Duo spielte Stücke von Konstantin Wecker über Billy Joel bis hin zur französischen Sängerin Zaz.