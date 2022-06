Zwei Spielorte, zwei Vereinslokale, aber eine Spielgemeinschaft: 2020 haben die SpVgg Brennet-Öflingen und der FC Wehr ihre Aktivmannschaften zusammen gelegt. Die Vereinsvorsitzenden Matthias Kaiser und Sammy Lemke-Maier blicken nun zufrieden auf eine volle gemeinsame Saison zurück und wollen weiter zusammenarbeiten: Die Spielgemeinschaft wird um zwei weitere Jahre verlängert.

Super zufrieden sei man gewesen, so die beiden Vereinsvorsitzenden. „Wir hatten mit mehr Gegenwehr gerechnet,“ so Lemke-Maier. Tatsächlich habe es nur einen relativ kleinen Kreis an Kritikern gegeben. „Aus Spielerseite sind wir den richtigen Schritt gegangen.“ Bestätigt werde dies auch durch die Zuschauerzahlen: „Meist kommen 200 bis 300 Zuschauer, trotz Corona“, freut sich Lemke-Maier.

Zwei Clubs mit langer Geschichte Die Zukunft der beiden Vereine: Wie es mit den beiden Vereinen nun weitergehe sei noch offen. „Wir wollen unsere Kräfte bündeln. Aktuell ist jeder Verein noch für sich und sein Vereinsheim verantwortlich“, so Lemke-Maier. „Tradition ist etwas Tolles und gerade für die älteren Mitglieder wichtig. Aber wir müssen uns auch auf die Zukunft ausrichten“, so Kaiser und ergänzt „Wir wollen in Schritten denken.“ Denkbar sei langfristig eine Zusammenarbeit im Jugendbereich, so Kaiser. Denn auch wenn Fußball für die jüngsten Spieler noch sehr beliebt ist, haben selbst Fußballvereine mittlerweile mit Nachwuchsmangel zu kämpfen. Schule, Ausbildung und eine Vielzahl von möglichen Freizeitaktivitäten lassen das Feld im Bereich der Jugendlichen dünn werden.

Spielgemeinschaften sind keine Seltenheit: „Die großen Vereine wie Weil oder Lörrach kommen noch ohne aus, aber bei den kleineren gibt es kaum welche ohne“, so Hans-Peter Schlageter, ehemaliger Vorsitzende des FC Wehr. Und auch auf Vorstandsebene werde es immer schwieriger, Mitglieder für dieses Ehrenamt zu gewinnen. Dass man sich die Vorstandsarbeit als Spielgemeinschaft nun teilen könne, sei eine weitere Erleichterung, so Kaiser.

Gründung vor 110 Jahren: Beide Fußballvereine wurden 1912 gegründet und feiern somit in diesem Jahr ihr 110-jähriges Jubiläum. Im Sommer 2019 sind beide Vereine aus der Bezirksliga abgestiegen, ein Jahr später wurde die Spielgemeinschaft gegründet. Auch dank des sportlichen Erfolgs wurde die Spielgemeinschaft nun um zwei Jahre verlängert.

110 Jahre Freundschaft: Dass sich gerade die beiden Vereine im Wehratal zusammengefunden haben, überrascht aufgrund der Sprengkraft von Lokalrivalitäten nur auf den ersten Blick: „In der Geschichte haben wir uns schon immer gegenseitig unterstützt“, so Lemke-Maier. „Wir haben uns gut verstanden und auf dem Platz wollte natürlich jeder der Beste sein. Menschlich hat es immer gut gepasst“, so Bernd Schmidt. Schon ein Jahr nach der Gründung der beiden Vereine stellten die Brenneter ihren Platz zeitweise dem Nachbarverein zur Verfügung. 1914 gab es sogar einen Zusammenschluss, der dann aber kriegsbedingt auseinanderbrach. Als man dann in Brennet nach 1945 keinen Sportplatz mehr hatte, stellte der FC Wehr seinen Platz für die Spiele zur Verfügung. (jub)

Weitere Informationen zu den Vereinen gibt es auf deren Homepage Wie es mit den beiden Vereinen nun weitergehe sei noch offen. „Wir wollen unsere Kräfte bündeln. Aktuell ist jeder Verein noch für sich und sein Vereinsheim verantwortlich“, so Lemke-Maier. „Tradition ist etwas Tolles und gerade für die älteren Mitglieder wichtig. Aber wir müssen uns auch auf die Zukunft ausrichten“, so Kaiser und ergänzt „Wir wollen in Schritten denken.“ Denkbar sei langfristig eine Zusammenarbeit im Jugendbereich, so Kaiser. Denn auch wenn Fußball für die jüngsten Spieler noch sehr beliebt ist, haben selbst Fußballvereine mittlerweile mit Nachwuchsmangel zu kämpfen. Schule, Ausbildung und eine Vielzahl von möglichen Freizeitaktivitäten lassen das Feld im Bereich der Jugendlichen dünn werden.„Die großen Vereine wie Weil oder Lörrach kommen noch ohne aus, aber bei den kleineren gibt es kaum welche ohne“, so Hans-Peter Schlageter, ehemaliger Vorsitzende des FC Wehr. Und auch auf Vorstandsebene werde es immer schwieriger, Mitglieder für dieses Ehrenamt zu gewinnen. Dass man sich die Vorstandsarbeit als Spielgemeinschaft nun teilen könne, sei eine weitere Erleichterung, so Kaiser.Beide Fußballvereine wurden 1912 gegründet und feiern somit in diesem Jahr ihr 110-jähriges Jubiläum. Im Sommer 2019 sind beide Vereine aus der Bezirksliga abgestiegen, ein Jahr später wurde die Spielgemeinschaft gegründet. Auch dank des sportlichen Erfolgs wurde die Spielgemeinschaft nun um zwei Jahre verlängert.Dass sich gerade die beiden Vereine im Wehratal zusammengefunden haben, überrascht aufgrund der Sprengkraft von Lokalrivalitäten nur auf den ersten Blick: „In der Geschichte haben wir uns schon immer gegenseitig unterstützt“, so Lemke-Maier. „Wir haben uns gut verstanden und auf dem Platz wollte natürlich jeder der Beste sein. Menschlich hat es immer gut gepasst“, so Bernd Schmidt. Schon ein Jahr nach der Gründung der beiden Vereine stellten die Brenneter ihren Platz zeitweise dem Nachbarverein zur Verfügung. 1914 gab es sogar einen Zusammenschluss, der dann aber kriegsbedingt auseinanderbrach. Als man dann in Brennet nach 1945 keinen Sportplatz mehr hatte, stellte der FC Wehr seinen Platz für die Spiele zur Verfügung. (jub)zu den Vereinen gibt es auf deren Homepage www.fcwehr.de und www.spvgg-brennet.de

Zwar gebe es Fans, die nicht zum Sportplatz des jeweils anderen Vereins kommen mögen – das müsse man akzeptieren, so Bernd Schmidt als langjähriges Mitglied der SpVgg Brennet-Öflingen. Doch die Mehrheit der Vereinsmitglieder und Fans habe man mitnehmen können, so Kaiser. „Wir haben viel kommuniziert, erst im kleinen Kreis und dann mit viel Transparenz um alle mitzunehmen und wertzuschätzen“, so Kaiser.

Es werde abwechselnd in Wehr und Brennet trainiert und gespielt. „Wir haben viel in vereinsübergreifende Feste investiert. Und natürlich in die neuen Trikots mit den beiden Vereinslogos,“ so Kaiser. Auch sportlich könne der Zusammenschluss als Erfolg gewertet werden – obwohl eine der vier Mannschaften wieder abgemeldet werden musste. In die neue Saison startet die Spielgemeinschaft nun stabil mit drei Mannschaften – so viele wie nur noch wenige Vereine in der Region auf die Beine stellen können, betont Kaiser.

Und ist die Spielgemeinschaft sportlich aufgestellt?

Das können Sie hier nachlesen: