von Ernst Brugger

Bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Wehr (FFW) für die vergangenen drei Jahre lobte Stadtkommandant Nicolo Bibbo bei großen Einsätzen die gute Zusammenarbeit mit Nachbarfeuerwehren, den Rettungskräften des DRK, des THW und der Polizei. Erfreut konnte Bibbo noch informieren, dass man bei Aktionen zehn neue aktive Mitglieder gewinnen konnte.

Als jahrzehntelange Feuerwehrleute der Abteilungen Wehr und Öflingen wurden von der Stadt geehrt (von links): Heinz Zimmerman (Öflingen, 60 Jahre), Rudi Trefzger (50 Jahre), Günther Senn 50 Jahre, Friedemann Kikilus (50 Jahre), Peter Staudenmeyer (Öflingen, 50 Jahre) und Günter Kramer (60 Jahre). | Bild: Ernst Brugger

Bei den weiteren Regularien wurden Thorsten Griener (Abteilung Öflingen) sowie Frank Schneider (Abteilung Wehr) als stellvertretende Stadtkommandanten einstimmig wiedergewählt. Für die Abteilung Wehr vermittelte Kassenwartin Christina Gluche einen finanziellen Einblick und ebenso Lars Güll für die Abteilung Öflingen. Bürgermeister Thater erhielt für die beiden Finanzverwalter für alle drei Jahre die einstimmige Entlastung.

Würdigung der Leistung

Der Bürgermeister und der Leiter des Ordnungsamtes, Stefan Schmitz, würdigten die hervorragende Leistung und Einsatzbereitschaft der Wehrer Feuerwehrleute sowie die gute Zusammenarbeit mit den anderen Hilfskräften und der Polizei. Der Leiter des Wehrer Polizeipostens, Christian Baumgartner, hob dazu das umsichtige Vorgehen der FFW bei Einsätzen mit Rücksichtnahme auf polizeiliche Sicherheitsmaßnahmen hervor. „Hut ab vor dem“, sagte Ralf Rieple, der Vorsitzende des Feuerwehr-Kreisverbandes aus Waldshut-Tiengen, was die FFW in den vergangenen drei Jahren geleistet habe – dies sei mehr als vorbildlich.

Beförderungen

Bei den insgesamt 33 Beförderungen durch Stadtkommandant Bibbo für 2020 bis 2022 ragten besonders die von Axel Felber und Christoph Rettig zum Hauptlöschmeister hervor. Zu Oberlöschmeistern ernannt wurden Michael Keller, Christian Meier und Mario Wenk. Löschmeister sind jetzt Aaron Fröhle, Patrick te Kamp und Urs Strittmatter. Mit insgesamt 35 Nachwuchskräften sei die FFW für die Zukunft gut aufgestellt, unterstrich Bibbo hierzu.

Bei den abschließenden Ehrungen durch das Land Baden-Württemberg hob Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger aus Albbruck noch hervor, dass die FFW auch bei Einsätzen auf Kreisebene ein verlässlicher Partner sei. Bei seinen auch nachzuholenden Ehrungen ragte besonders die Auszeichnungen des Landes mit dem Abzeichen in „Gold in besonderer Ausführung“ für 50 Jahre freiwilligen aktiven Feuerwehrdienst hervor. Die Geehrten dazu waren Friedemann Kikilus, Günther Senn, Rudi Trefzger und Peter Staudenmayer (Öflingen). Mit dem Abzeichen in Gold des Landes BW ehrte der Kreisbrandmeister dann Rudolf Berger, Frank Schneider und Roland Mutter.

Die Feuerwehr In der Freiwilligen Feuerwehr Wehr stehen insgesamt 116 Frauen und Männer für den Einsatzdienst zu Verfügung. Der Jugendfeuerwehr gehören 35 Nachwuchskräfte an. Seit einem Jahr ist Nicolo Bibbo nun hauptamtlicher Stadtkommandant mit einem ebenso hauptamtlichen Gerätewart.

Weitere Ehrungen durch die Stadt: Für 60 Jahre: Günter Kramer, Heinz Zimmermann, Gerhard Bocklitz, Bernhard Berger, Bruno Griener und Richard Herrmann. Für 50 Jahre: Friedemann Kikilus, Peter Staudenmeyer, Günther Senn und Rudi Trefzger. Für 30 Jahre: Thorsten Griener, Richard Mattes und Christian Meier