von Werner Probst

Johanna Schlageter kam im Jahr 1951 in Bad Säckingen auf die Welt. In Wehr wuchs sie auf und machte nach dem Schulbesuch eine Lehre zur Industriekauffrau. Die MBB in Wehr, die Brennet AG und dann die Zell-Schönau waren ihre Arbeitgeber, ehe sie in den offiziellen Ruhestand ging. In der Folge, und dies auch heute noch, machte sie sich in der Buchhaltung eines Versicherungsbüros nützlich.

Wehrer Urgestein

Hans-Peter Schlageter ist ein Wehrer Urgestein. Nach dem Besuch der Volksschule machte er eine Lehre zum Bau- und Kunstschlosser, ehe er bei der Zell-Schönau während 35 Jahren als Betriebsschlosser sein Geld verdiente. Als Getränkegroßhändler machte er sich dann selbständig, ehe er vor zehn Jahren in Ruhestand ging.

Das Paar kennt sich schon seit Jugendzeiten. 1961 läuteten die Hochzeitsglocken. In Schwörstadt konnte eine Wohnung bezogen werden. Ein Sohn kam auf die Welt. Dann stand der Umzug in die Lindstraße in Wehr an und 2008 in die Dinkelbergstraße.

Johanna Schlageter war viele Jahre im Frauenkreis der katholischen Kirche aktiv. Noch gut erinnert sie sich an die Zeit, als jedes Jahr die Sternsinger bewirtet wurden und sie sich mit Gymnastik fit hielt. Auch heute noch ist sie mit einer Frauengruppe aktiv, die joggt.

Leidenschaft für Fußball

Hans-Peter Schlageter ist mit dem Fußball verwachsen. So schnürte er beim Wehrer Fußballclub schon in seiner Jugendzeit die Fußballstiefel und spielte dann auch in der Landesligamannschaft. Er trainierte Jugendmannschaften und auch die zweite Mannschaft des FC Wehr. Mehrere Meisterschaften krönten seine guten Leistungen bei der Jugend. Während sechs Jahren war er auch Vorsitzender des Vereins und ist immer noch Vorsitzender des Fördervereins. Für seine Verdienste im Wehrer Fußballclub wurde er zu dessen Ehrenmitglied ernannt.

Fasnacht spielt große Rolle

Zu seinen großen Vereinsaktivitäten gehören aber auch die Wehrer Schlossgeister. Schon sechs Jahrzehnte ist er in dieser Fasnachtsgruppe dabei, fungierte 19 Jahre als deren Vorsitzender und 13 Jahre als Präsident. Er wurde zum Ehrenzunftmeister und vom Verband Oberrheinischer Narrenzünfte zum Ehrenoberzunftrat ernannt. Keinen Hehl macht Hans-Peter Schlageter daraus, dass all diese vermeinlichen Aktivitäten nur möglich waren, weil er von seiner Frau tatkräftig unterstützt wurde.

Rückblick auf Urlaubsreisen

In den Erinnerungen des Paares haben aber auch die vielen schönen Urlaubsreisen einen festen Stellenwert. Vielfach war die Familie in Mallorca. Außerdem bleiben viele schöne Wanderungen unvergessen. Heute gehört zu ihren großen Freuden, wenn der Enkel bei Opa und Oma auftaucht. Froh ist man auch darüber, dass alle Arbeiten in und um das Haus noch selbst erledigt werden können. Der grüne Daumen von Johanna Schlageter macht sich in der ganzen Wohnung bemerkbar.