von sk

Ein Quadfahrer ist am Samstagmittag, 17. April, in der Öflinger Straße in Wehr bei einem Unfall verletzt worden.

Gegen 14.50 Uhr war der 47-jährige Quadfahrer laut Polizeibericht auf Höhe einer dortigen Tankstelle aus bislang unbekannter Ursache nach links gegen den Bordstein gekommen. Dadurch kippte das Quad um und begrub den Fahrer unter sich.

Der Fahrer zog sich Frakturverletzungen zu und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Quad liegt bei rund 2000 Euro. Die Verkehrspolizei in Waldshut-Tiengen bittet Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07751/896 30).