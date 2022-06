Ersten Polizei-Ermittlungen zufolge fuhr eine Fahrzeugkolonne hinter einem Bagger in Richtung Schopfheim. Zeugen gaben an, dass in einer langgezogenen Linkskurve ein heller SUV mit Schweizer AG-Kennzeichen die Kolonne überholt hat, ohne den weiteren Kurvenverlauf einsehen zu können. Am Ende des Überholvorgangs kam dem SUV laut Polizei ein Pkw in Fahrtrichtung Hasel entgegen. Der Pkw-Fahrer musste dem SUV ausweichen, geriet laut Polizei deshalb ins Schleudern und prallt seitlich gegen ein in der Kolonne fahrendes Notarzteinsatzfahrzeug des DRK. Der Fahrer des Pkw sowie die Insassen des DRK-Fahrzeuges werden durch den Unfall leicht verletzt. Ein dahinterfahrender Bus muss eine Gefahrenbremsung einleiten, so die Polizei, wodurch im Bus ebenfalls mehrere Personen leicht verletzt werden. Der SUV-Fahrer setzte nach Angaben der Polizei unerkannt seine Fahrt in Richtung Schopfheim fort. Zeugen, die Hinweise zum SUV geben können, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Weil unter der Telefonnumer 07621/98000 in Verbindung zu setzen.