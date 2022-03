von sk

Die Polizei nahm am Mittwoch gegen 12.45 Uhr in Wehr einen verhaltensauffälligen Mann in Gewahrsam. Mehrere Bürger hatten den mit Messern und Stöcken bewaffneten 42-Jährigen im Enkendorf gemeldet. Er versuchte, vor der Polizei zu flüchten. Unter Einsatz des Pfeffersprays gelang es schließlich, den Mann zu überwältigen, teilt die Polizei mit. Dabei verletzten sich zwei Polizeibeamte und der Mann leicht. Dem Mann wurden die mitgeführten gefährlichen Gegenstände abgenommen. Er wurde in Gewahrsam genommen und einer medizinischen Versorgung zugeführt.

Fahndung nach aggressiven Personen vor Einkaufsmarkt

In Murg fielen am Mittwochabend zwei Jugendliche bei Fahndungsmaßnahmen durch ihr aggressives Verhalten auf. Gegen 20.15 Uhr war die Polizei vom Personal eines Einkaufsmarktes verständigt worden. Mehrere laute und aggressiv auftretende jüngere Männer sollen dort eine Scheibe eingeschlagen sowie eine Verkäuferin beleidigt und bedroht haben. Einer der Tatverdächtige führte einen E-Scooter mit. Bei der eingeleiteten Fahndung traf eine Polizeistreife auf einen E-Scooter-Fahrer. Dieser flüchtete jedoch, als er angehalten werden sollte, teilt die Polizei mit. Der 15-Jährige konnte nach einer kurzen Verfolgung gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass kein Versicherungsschutz mehr für seinen Roller bestand. Bei der Kontrolle einer Personengruppe gegenüber dem Bahnhof ebenfalls im Rahmen der Fahndung tat sich ein deutlich alkoholisierter 17-Jähriger durch sein respektlose Verhalten hervor. Er verweigerte seine Personalien und ging mit erhobener Bierflasche auf die Polizisten zu. Diese konnte ihm abgenommen werden, allerdings trat er einen Polizeibeamten. Unter starken Gegenwehr konnte der junge Mann fixiert werden. Auf der Dienststelle wurde er von seiner Mutter abgeholt. Davor und auch im Beisein der Mutter beleidigte er die Einsatzkräfte. Ob die beiden Jugendlichen im Zusammenhang mit den zuvor angezeigten Straftaten stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.