von sk

In der Nacht zum Montag kam es in Wehr am Bahnhof und dem angrenzenden Busbahnhof zu einer Auseinandersetzung zwischen jüngeren Personen. Kurz nach Mitternacht war von mehreren Anrufern eine Schlägerei gemeldet worden. Bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen hatten sich die Beteiligten bereits getrennt, so die Polizei. Eine 24 Jahre alte Frau wurde vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Die stark alkoholisierte Frau wurde in Gewahrsam genommen. Ernstlich verletzt wurde niemand. Da sich die Schilderungen der Beteiligten unterscheiden, bittet das Polizeirevier Bad Säckingen Zeugen, die noch keinen Kontakt zur Polizei hatten, sich zu melden (07761/934-0).