Der traditionelle Indientag am kommenden Sonntag, 18. Juni, ist wieder randvoll mit Programm gefüllt, ein Event für die ganze Familie. Höhepunkte werden sicherlich wieder die indischen Tanzshows sein.

Der Indientag informiert über das Indienhilfsprojekt der Evangelischen Kirchengemeinde Wehr und Öflingen, das auf eine Initiative der Familie Eckert in Öflingen zurückgeht. Vorschulische und berufliche Ausbildung für Kinder aus den Slums der Großstadt Anand in Indien werden überwiegend durch Spenden aus Wehr und Öflingen finanziert.

Dabei sein wird eine Delegation aus Anand unter Leitung des Projektleiters und Präsident der Nicht-Regierungs-Organisation (NGO) CDS (Community Development Society). CDS ist in Indien der Träger der Kindergärten und Schulen zur Förderung von Dalits (sogenannnten „Unberührbaren“) aus den Slums von Anand. Die Gruppe ist auf Einladung von „Brot für die Welt“ und der Evangelischen Studentengemeinde Frankfurt zum Evangelischen Kirchentag in Nürnberg angereist. Dort hat sie auf dem „Markt der Möglichkeiten“ über ihre Arbeit informiert, ihre Tanzvorführungen haben regelmäßig

sehr guten Zulauf. Nach dem Kirchentag wird sich die Gruppe in Wehr aufhalten und in mehreren Schulen über ihre Ziele und Erfahrungen informieren.

Zur Unterhaltung der Gäste werden auch Tanzgruppen vom Tanzstudio Iris Jäger aus Wehr auftreten. Am Nachmittag singen und spielen die „Rollenden Steinchen“. Ehrenamtliche Unterstützer sorgen für die Bewirtung in der Schulsporthalle, es gibt auch indische Speisen.

Das Programm beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der (ehemaligen) Christuskirche Öflingen, um 10.30 Uhr folgt ein Ökumenischer Kindergottesdienst. Um 11 Uhr ist in der Halle eine Bilderpräsentation der Geschichte des Indienhilfsprojektes zu sehen. Um 11.15 Uhr ist die offizielle Begrüßung, anschließend indische Tänze mit Infos zum Projekt. Um 15 Uhr ist der Auftritt „Die rollenden Steinchen“.