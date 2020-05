Wehr vor 55 Minuten

Grundsatzbeschluss für den Eigenbetrieb Breitband: Wehr setzt auf Glasfaser

Schnelles Internet im Wehrer Stadtgebiet durch ein Breitbandnetz, das in kommunaler Hand liegt. Damit hat die Stadt Wehr die digitale Leistungsfähigkeit ab 2021 selbst in der Hand. Doch leicht fiel den Räten die Entscheidung dennoch nicht. Und das lag an der fehlenden Rechtssicherheit bei den zugesicherten Fördergeldern von fast 19 Millionen Euro.