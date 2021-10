von sk

In einer handgreiflichen Auseinandersetzung bei der auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein soll, mündete laut Polizei ein Streit in einer Gaststätte. Am Samstagabend seien demnach gegen 20.20 Uhr eine 39-jährige Frau und ein 49-jähriger Mann in einer Wehrer Gaststätte aneinandergeraten und hatten sich einen verbalen Schlagabtausch geliefert.

Beide waren sich bekannt, so die Polizei in ihrem Bericht. Es folgte dann eine tätliche Auseinandersetzung, bei der die Frau ein Messer eingesetzt haben soll. Beide Beteiligten flüchten anschließend aus der Gaststätte.

Während die Frau zu Hause angetroffen werden konnte und leichte Verletzungen aufwies, blieb der Mann verschwunden. Ermittlungen ergaben, dass er sich im Laufe der Nacht in einem Krankenhaus ambulant behandeln ließ. Das mutmaßliche Tatmittel wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.