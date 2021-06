Wehr vor 2 Stunden

Fahrer lässt nach Unfall schwer beschädigtes Auto stehen – Polizei sucht Zeugen

Nach einer Kollision mit einem geparkten Auto in der Meierhofstraße in Wehr hat der Unfallfahrer sein Fahrzeug stehen gelassen und ist geflüchtet. Der entstandene Sachschaden am geparkten Auto beträgt rund 8000 Euro.