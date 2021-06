von sk

Ein mutmaßlicher Exhibitionist hat sich am Freitag, 18. Juni, gegen 13.20 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Industriestraße in Wehr einer Frau gezeigt. Der 45-jährigen Frau war der Mann in einem geparkten Auto aufgefallen, als dieser nur mit Oberbekleidung bekleidet an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben soll.

Auch nach dem Augenkontakt mit der Frau soll dieser seine Handlungen fortgesetzt haben. Beim Wegfahren verständigte die Frau die Polizei, jedoch hatte der Mann mit seinem Auto die Örtlichkeit bereits bis zum Eintreffen der Streife verlassen. Die Frau konnte die Kennzeichen ablesen. Die Ermittlungen dauern an. Die Kriminalpolizei in Waldshut-Tiengen bittet Zeugen, denen der ältere Mann im Auto auch aufgefallen war, sich zu melden (Kontakt 07741/8316-0).