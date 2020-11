Mit schönen Ausblicken geht das Jahr für den Obst- und Gartenbauverein Wehr zu Ende: Der Kalender mit jahreszeitlichen Impressionen ist ab sofort für 10 Euro beim Vereinsvorstand erhältlich.

„Wir machen normalerweise bei der Jahreshauptversammlung einen Rückblick“, so die Urheberin des Kalenders Monika Trabold. Die Schriftführerin des Vereins betreut auch die Internetseite und dokumentiert als Hobbyfotografin die Vereinsaktivitäten. Aus den schönsten Eindrücken des Jahres stellte Trabold nun einen Kalender zusammen, der vom Verein zum Selbstkostenpreis vertrieben wird. Landschaftsaufnahmen und Obstbäume sind vertreten, aber auch Bilder von Baumschnittkursen und dem Besuch der Messe Fruchtwelt am Bodensee.

Im Frühjahr habe es noch Veranstaltungen gegeben, danach sei alles ausgefallen, bedauert Vereinsvorstand Konrad Büche. So wie überall kam das Vereinsleben zum erliegen. Dank der vorwiegend außerhäuslichen Aktivitäten der Obst- und Gartenbauer konnte man aber zumindest für die Sommerbegehung und auch für die Neuanlage der Blühwiese auf der Vereinswiese zusammenkommen, freut sich Büche. Bereits im letzten Jahr hat der Verein zusammen mit Schulkindern diese Insektenweide am Hang Richtung Rickenbach anlegen. „In diesem Jahr haben wir die Weise vergrößert und frisch ausgesäht“, so Büche.

„Wir wollen Werbung machen für den Obstgartenbau, für alte Sorten und ihre Nutzung“, erklärt Büche. Themen des Vereins seien natürlich auch der Baumschnitt und die Schädlingsbekämpfung. Viel Arbeit machten in diesem jahr die üppige Apfelernte: „Wir sind relativ gut durch den Sommer gekommen, die älteren Bäume haben tiefe Wurzeln“, erklärt Büche das „Apfeljahr“. Es sei schon fast zu viel gewesen, die Saftpresse sei stets ausgebucht gewesen. „Es war eine katastrophal gute Ernte – darum wird es im nächsten Jahr auch wieder weniger sein.“

Weitere Informationen zum Verein sowie Bestellinformationen für den Kalender unter http://www.obstundgartenbauvereinwehr.jimdo.com