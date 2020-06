Eine angebliche Rauchentwicklung hat in Wehr laut Polizeimeldung am Donnerstag, 18.06.2020, gegen 13:45 Uhr, für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen an, brauchte aber nicht einzugreifen. Der angebliche Rauch kam von der Solaranlage auf dem Dach eines Hauses in Wehr und war Wasserdampf. Eine Leitung war undicht, aus der der Wasserdampf austrat. Eine Fachfirma wurde verständigt.