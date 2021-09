von Gerd Leutenecker

Das 20. Magnus-Schwitzler-Jugendturinier der SpVgg Brennet-Öflingen hat für die gesamte Region den Jugendfußball wieder aufleben lassen. Am kompletten Samstag hieß es von der E- bis zu G-Jugend, ran an den Ball und zusammen als Mannschaft sich bewähren. Starke Laufenburger, bewährtes Können vom Nachwuchs des FC Steinen-Höllsteins und begeisternde Könner aller drei Wehrer Stadtvereine. Nur in der E-Jugend sind die Platzierungen ausgespielt worden.

Im Kinderfußball wird derzeit händeringend jede Möglichkeit für Spielpraxis gesucht. Beliebt und bewährt, seit zwei Jahrzehnten, ist das Magnus-Schwitzler Turnier auf dem Hans-Walcher Rasenplatz. „Die Zusagen waren schnell nach der Ausschreibung da und wir konnte mit dem Planen beginnen“, für die langjährige Jugendleiterin Inge Schneider mit ihrem 50-köpfigen Team fast schon Routine. Eher das Hin und Her im Genehmigungsverfahren war ernüchternd. Verband und Stadt mussten gefragt werden.

Schon am herbstlich anmutenden Morgen waren die F-Jugend Kicker auf den Kleinfeldern mehr auf die Trainer konzentriert. Turniermodus zwar angewendet aber wie immer nicht um die Platzierungen mit Finalmodus einen Jahressieger ausgespielt – „ist doch besser so, die Kids müssen sich mal finden“, wie ein Jugendtrainer unter Kollegen festhielt.

Zehn Gastvereine aus der Region kennen die Qualität bei Brennet-Öflingen. In Wehr sind die Spielgemeinschaften Wehratal mit drei Mannschaften in der E-Jugend eingestiegen. Der FC Wehr ist mit einer gestartet. Vom FC Bergalingen in vertrauter Stärke mit zwei, der FC Steinen-Höllstein in diesem Jahr nur mit einer und von Laufenburg her der Jugendförderverein JFV, der von Rotzel und Hänner bis Luttingen den Fußballnachwuchs zusammenbringt. Letztendlich auch eine starke Truppe, sie trafen im Finale lange ausgeglichen aufeinander. Die Laufenburger E1 gewann.

Jeder Fußballer hat einen Pokal überreicht bekommen, die Teilnahme sollte im Vordergrund stehen. Bürgermeisterstellvertreter Paul Erhart gratulierte auch der SpVgg Brennet-Öflingen, „ihr habt es geschafft, sowas über die Bühne zu bringen“. Dafür gab‘s reichlich Applaus von allen Anwesenden. Alle Fußballer der E-Jugend sind mit einem Pokal bedacht worden. Glücksfee Samantha Hermann verkündete anschließend zusammen mit Erhart die Gewinner der gesponserten Preise.