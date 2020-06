von sk

Eine Fahrradfahrerin ist am Mittwochabend in Wehr gegen die offene Hecktür eines Autos gestoßen. Dabei erlitt die 61 Jahre alte Frau laut Mitteilung der Polizei leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Das Auto gehört einem 55 Jahre alte Mann und war verbotswidrig auf dem Radweg entlang der Öflinger Straße geparkt, um Waren auszuliefern. Am Auto wurde nichts, das Pecelec der Frau geringfügig beschädigt.