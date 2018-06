Wehr Vorfahrtmissachtung: Mutter und siebenjährige Tochter bei Zusammenstoß verletzt

Leichte Verletzungen erlitten eine 38-jährige Frau und ihre siebenjährige Tochter bei einem Zusammenstoß ihres Autos mit einem anderen Fahrzeug. Laut Polizei hatte der Lenker dieses Fahrzeugs den Unfall verursacht, weil er das andere Auto übersehen hat.

Wehr – Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ist es am Montagmorgen gegen 7.20 Uhr auf der Wehratalstraße gekommen. Die 38 Jahre alte Autofahrerin und ihre siebenjährige Tochter mussten zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei.

Zudem entstand an den beteilgten Fahrzeuge ein Sachschaden von 10000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Ursache für den Unfall war laut Polizeibericht eine Vorfahrtmissachtung durch einen 58 Jahre alten Autofahrer. Dieser war demnach auf der Basler Straße unterwegs und hielt zunächst an der Stoppstelle zur Wehratalstraße an, um ein Fahrzeug auf der Vorfahrtsstraße durchfahren zu lassen.

Ohne wieder nach links zu schauen fuhr er jedoch in die Wehratalstraße ein und übersah den von dort kommenden Nissan Pickup.