Wehr vor 42 Minuten

Vermeintlicher Einbruch führt zu Drogenfund

Ein vermeintlicher Einbruch hat in der Nacht zum Mittwoch, 14. August, in Wehr zum zufälligen Fund von Drogen geführt. Der Polizei war gegen 0.50 Uhr mitgeteilt worden, dass Personen in eine Hochparterre gelegene Wohnung eingestiegen seien. Mehrere Polizeistreifen umstellten das Gebäude, da in der betroffenen Wohnung ein Fenster offen stand.