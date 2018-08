von sk

Wehr trauert um Rudi Link, der am vergangenen Samstag im Alter von 86 Jahren verstorben ist. Rudi Link war für seine Fotografien von Wehrer Stadtansichten bekannt. Er und seine Frau Ursula berichteten bis in die 1990er Jahre auch regelmäßig für unsere Zeitung. "Der Fotoapparat war seit 1955 mein treuer Begleiter", erzählte Rudi Link vor einigen Jahren im Gespräch mit unserer Zeitung. Mit seinen akribisch geführten Alben ließe sich die Entwicklung der jungen Stadt bis heute problemlos nachzeichnen: Die Veränderungen der Hauptstraße dokumentierte er genauso wie das Wachstum der Gemeinde in den neuen Baugebieten.

Rudi Link war bis zum Ruhestand in der Mechanischen Buntweberei Brennet (MBB) beschäftigt. Für besondere Fotomotive bestieg er sogar den Schornstein der Textilfabrik und machte Bilder aus Vogelperspektive.

Über 30 Jahre war Rudi Link gemeinsam mit seiner Frau Ursula im Einsatz für den guten Zweck: In der Vorweihnachtszeit 1980 begannen sie Tannenreisig zu verkaufen – zunächst für Erdbebenopfer in Italien. Zwei Jahre später engagierten sie sich für den Förderverein krebskranker Kinder in Freiburg, seitdem ließ sie dieses soziale Engagement nicht mehr los. Über 100 000 Euro konnte das Paar mit unzähligen Kleinspenden sammeln. Das Seelenamt für den Verstorbenen findet am Samstag, 11. August, um 10.30 Uhr in der St. Martinskirche statt, die anschließende Urnenbeisetzung erfolgt im engsten Familienkreis.

