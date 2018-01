wehr Mysteriös: In der Schweiz gestohlenes Auto in Unfall im Wehratal verwickelt

Ein Unfall mit erheblichem Sachschaden hat sich am Montag im Wehratal ereignet. Beteiligt war ein Auto, das im Juni in der Schweiz als gestohlen gemeldet wurde. Aus diesem waren zahlreiche Teile ausgebaut – unter anderem das Licht.

Wehr – Ein in der Schweiz als gestohlen gemeldetes Auto war am Montagabend kurz nach 20 Uhr in einen Verkehrsunfall im Wehratal verwickelt. Der Fahrer dieses gestohlenen Wagens fuhr laut Polizei talwärts und streifte in einer Linkskurve einen entgegenkommenden VW eines 25-Jährigen. 200 Meter nach dem Unfall stellte der Verursacher seinen Wagen ab und flüchtete zu Fuß. Bei der Begutachtung dieses Wagens wurde festgestellt, dass Teile abmontiert waren. So waren keine Sitze mehr darin, die komplette Front einschließlich der Schweinwerfer war demontiert, so die Polizei weiter. Das hintere Kennzeichen war noch angebracht. Aufgrund der Ermittlungen erscheint es wahrscheinlich, dass das Auto nur mit einem Notlicht, möglicherweise Taschenlampen- oder Handylicht, gefahren wurde. Bei diesem Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen VW Golf 6 mit Lörracher Kennzeichen, der im Juni 2017 in der Schweiz gestohlen worden sein soll. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Schaden von 5000 Euro, so die Polizei. Sachdienliche Hinweise werden beim Polizeirevier Bad Säckingen (Tel. 07761 934-0) und beim Polizeiposten Oberes Wiesental (Tel. 07673 8890-0) entgegen genommen.