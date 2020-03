von sk

In der Nacht zum Freitag brachen mindestens zwei Täter gegen 1 Uhr in die Tankstelle in Wehr ein. Als die Alarmanlage auslöste, ergriffen die Einbrecher laut Polizeimeldung ohne Beute die Flucht. Im Rahmen einer Großfahndung mit Hubschrauber konnte ein verdächtiges Fahrzeug im Bereich von Schwörstadt gesichtet werden, das später dann verlassen am Waldrand bei Karsau gefunden wurde. An diesem Fahrzeug waren gestohlene Kennzeichen angebracht. Die weitere Fahndung nach den mutmaßlichen Insassen des Autos verlief ergebnislos. Die Ermittlungsgruppe Einbruch hat die Ermittlungen übernommen.