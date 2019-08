Wehr vor 1 Stunde

Großaufgebot der Rettungskräfte nach Verkehrsunfall

Ein verletztes Kind ist nach einem Verkehrsunfall in Wehr-Öflingen am Freitag, 9. August, zu beklagen. Da in ersten Meldungen von fünf verletzten Personen die Rede war, war ein Großaufgebot an Rettungskräften an der Unfallstelle. Neben fünf Rettungswagen, einem Notarzt und einem Rettungshubschrauber waren auch die Feuerwehr und das THW im Einsatz.