von sk

Eine Kolonne von mehreren Fahrzeugen fuhr laut Polizeimeldung am Donnerstag, 28. November, gegen 6.20 Uhr, auf der B 518 von Wehr in Richtung Schopfheim. Unmittelbar nach der Abzweigung Hasel soll ein weißer Volvo aus der Kolonne ausgeschert sein und ein Auto überholt haben. Genau in diesem Moment kam auf der Gegenfahrbahn ein anderes Auto entgegen. Der Überholte, wie auch das Fahrzeug im Gegenverkehr, waren gezwungen, stark abzubremsen, um einen Unfall zu verhindern. Die Polizei Schopfheim sucht nun Zeugen, inbesondere den Autofahrer, der dem Überholer entgegenkam (Telefon 07622/66698-0).