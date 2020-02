Nachhaltig und kostengünstig sei Nahwärme, sagte Bürgermeister Michael Thater. Davon sollen mehr Wehrer Bürger überzeugt werden. Zusammen mit Energiedienst investiert die Stadt nun in Werbung für ihre Wärmeversorgung. Finanziert wird dies durch das Förderprogramm „Energetische Stadtsanierung“ der KfW.

Mit dem „Sanierungsmanagement“ dieses Programms können für drei Jahre 65 Prozent aller Maßnahmen zur Förderung des städtischen Quartierskonzepts unterstützt werden. Insgesamt rechnet die Stadtverwaltung mit Kosten von rund 77.000 Euro im Jahr. Davon übernimmt Energiedienst als Beteiligte an den Wehrer Stadtwerken 30 Prozent der Kosten. Für die Stadt selbst bleiben noch knapp 4000 Euro.

Nahwärme in Wehr Seit Mitte der 90er Jahre wird in Wehr Nahwärme produziert, bis vor fünf Jahren aber nur in geringem Maße in den kleinen Netzen „Seeboden“ und „In den Höfen“. Richtig los ging es mit einer Untersuchung der Stadtwerke im Jahr 2014: Eine städtische Nähwärmeversorgung sei sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinnvoll. 2015 wurden dann die beiden kleinen Nahwärmenetze „Seeboden“ und „In den Höfen“ aufgekauft und an den Energieversorger Energiedienst verpachtet. Im gleichen Jahr wurde auch beschlossen, ein neues Netz für die zehn kommunalen Gebäude rund um das Rathaus zu bauen. Im Dezember 2016 ging das Nahwärmenetz „Im Tal“ in Betrieb, im April 2017 erfolgte die Verbindung mit dem Netz „In den Höfen“. Die Heizzentrale neben der Mediathek versorgt mittlerweile die Mediathek, die Talschule, das Rathaus und die Technischen Dienste sowie einige wenige private Haushalte mit Wärme.