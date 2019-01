Ein kleines Licht am Ende des Tunnels: Die Stadtverwaltung hat die Wehratalbahnstrecke für eine mögliche Sanierungsförderung angemeldet. Das Landesverkehrsministerium habe Anfang November eine Prüfung zur Reaktivierung von Schienenstrecken im Land angekündigt, teilte Bürgermeister Michael Thater am Rande der Gemeinderatssitzung mit.

Prüfprogramm sei wichtig

Besonders nicht entwickelte Strecken mit bestehender Trasse kämen hierfür in Frage. Sicher gebe es einfachere Strecken, so Thater in Hinblick auf den sanierungsbedürftigen Fahrnauer Tunnel. Doch sei das Prüfprogramm sehr wichtig und gut. Die bisherige Strategie bleibe aber bestehen, so Thater: Die Elektrifizierung der Hochrheinstrecke habe Priorität.