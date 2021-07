von sk

In Wehr ist am Montagmittag ein Fahrradfahrer gestürzt und hat sich hierbei verletzt. Der 85-jährige Radler hatte sich laut Mitteilung der Polizei kurz vor 15 Uhr auf der Hauptstraße offensichtlich erschrocken und war deshalb zu Fall gekommen. Der Rettungsdienst brachte den Gestürzten in ein Krankenhaus. Er erlitt leichte Verletzungen.