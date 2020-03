Geldsegen für die Stadt Wehr: Wie die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller mitteilt, erhält die Stadt Wehr eine Fördersumme in Höhe von 8,36 Millionen Euro für den Breitbandausbau. Damit kann das wichtige Infrastrukturprojekt wohl noch in diesem Jahr starten.

Insgesamt hatte die Stadt Wehr mit Investitionskosten von über 20 Millionen Euro kalkuliert, wobei 50 Prozent vom Bund und 40 Prozent vom Land Baden-Württemberg kommen sollen. Diese Landesmittel sind nun mit dem Förderbescheid fest zugesagt. Zehn Prozent der Gesamtkosten, also etwa zwei Millionen Euro, muss die Stadt selbst tragen.

„Die Stadt Wehr freut sich über diese Anerkennung ihrer Bemühungen um schnelles Internet, die wir ja bereits seit vier Jahren intensiv verfolgen“, so Bürgermeister Michael Thater in einer ersten Stellungnahme. „Mit der Bundesförderung stehen jetzt 20 Millionen Euro zur Verfügung, um die unterversorgten Bereiche in Wehr auszubauen. Der Gemeinderat hat sich mit diesem Thema bereits in seiner Klausurtagung befasst und die Stadtverwaltung wird jetzt alles weitere vorbereiten, damit gegebenenfalls bald mit dem Ausbau begonnen werden kann.“ Der Breitbandausbau in Wehr wird sich über mehrere Jahre ziehen. In diesem Jahr stehen im städtischen Haushalt Mittel in Höhe von 5,8 Millionen Euro bereit.

Insgesamt 42,5 Millionen Euro für 82 Projekte im Land Baden-Württemberg wurden nach Angaben von Sabine Hartmann-Müller verteilt. „Die Stadt Wehr ist dabei Spitzenreiter dieser Förderrunde“, so die Abgeordnete.

Insgesamt 82 Anträge mit einem Volumen von rund 42,5 Millionen Euro hat das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration in dieser Förderrunde berücksichtigt. Hochrheinabgeordnete Hartmann-Müller wertet die Förderung als Erneuerung der Zusage von Digitalisierungsminister Thomas Strobl, den Breitbandausbau im Ländlichen Raum konsequent voranzutreiben. „Das sind wirklich großartige Nachrichten aus Stuttgart. Mit einer Förderzusage von über zehn Millionen Euro fließen rund ein Viertel der Fördergelder zu uns an den Hochrhein“, freut sich Hochrheinabgeordnete Hartmann-Müller über die Förderzusage.

„Unser Ziel ist es, ein flächendeckendes Glasfasernetz in Baden-Württemberg zu schaffen. Hier steht das Land Baden-Württemberg seinen Kommunen zur Seite. Bis 2021 werden wir mehr als eine Milliarde Euro für die digitale Infrastruktur in die Hand nehmen. Das ist eine Rekordsumme“, so CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller.