Laut Ortsvorsteher Stefan Senn hatte Indlekofen 2009 den Höchstwert mit 375 Einwohnern erreicht. 2019 ging diese Zahl merklich auf 321 zurück, was mit der Schließung des Seniorenheims Wildparkweg zusammenhängt. 2021 hatte Indlekofen dann 347 Bürger.

Flüchtlinge spielen bei der Entwicklung der Einwohnerzahlen laut Senn keine Rolle, da in dem Dorf bisher keine Flüchtlinge untergebracht worden seien. „Aktuell ist das, soweit mir bekannt, auch nicht angedacht“, so der Ortsvorsteher.

Gastronomie auf dem Rückzug

Auch die Gastronomie hat sich in Indelkofen in den vergangenen Jahren gewandelt: „In Indlekofen gab es lange zwei Gasthäuser. Zum einen das Gasthaus „Zur Sonne“ und das Gasthaus „Adler“ in Aispel. Das Gasthaus „Zur Sonne“ ist mittlerweile geschlossen, das Gasthaus „Adler“ wurde an die nächste Generation übergeben und ist noch geöffnet.“

„Die Erschließung von neuen Baugebieten scheitert momentan daran, dass die betroffenen Eigentümer die Flächen nicht zur Verfügung stellen möchten oder die gesetzlichen Vorgaben es schwierig gestalten,“ Stefan Senn, Ortsvorsteher Indelkofen. | Bild: Ursula Freudig

Was die Infrastruktur mit Schulen beziehungsweise Kindergärten angeht, erklärt Senn, dass vor seiner Zeit als Ortsvorsteher in Indlekofen Schulbetrieb stattgefunden hat. „Momentan ist es so, dass wir in Indlekofen keine eigene Schule und keinen Kindergarten haben. Die Kinder aus Indlekofen gehen üblicherweise in Gurtweil zum Kindergarten und in die Grundschule. Eine Zeit lang wurde der alte Schulsaal in Indlekofen noch für eine Wake-up-Klasse genutzt“, so Senn.

Städtische Bauplätze vergeben

Bei der Erschließung neuer Bauplätze würde im Moment laut Ortsvorsteher nicht viel möglich sein: „In den letzten Jahren gab es Anfragen von jungen Menschen, die in Indlekofen gerne einen Bauplatz erworben hätten. Aktuell ist es so, dass alle städtischen Bauplätze vergeben sind. Die Erschließung von neuen Baugebieten scheitert momentan daran, dass die betroffenen Eigentümer die Flächen nicht zur Verfügung stellen möchten oder die gesetzlichen Vorgaben es schwierig gestalten.“

Indlekofen bietet laut Senn auch eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten: Der Hungerberg wird oft als Naherholungsgebiet der Stadt genannt. Es gibt dort eine Vielzahl an Touren mit Rastmöglichkeiten und schönem Ausblick, die man zu Fuß oder mit dem Rad erkunden kann, erklärt der Ortsvorsteher. Auch der Wanderweg entlang des Haselbachs mit dem kleinen Wasserfall sei sehr beliebt.