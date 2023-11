„Für die erfreuliche Einwohnerentwicklung gibt es sicherlich mehrere Gründe“, erklärt Ortsvorsteher Matthias Schupp. „Zum einen liegt Eschbach sehr idyllisch im Liederbachtal, landschaftlich sehr reizvoll gelegen. Wir sind der nächstgelegene Ortsteil von Waldshut, haben also sehr kurze Wege in die Kreisstadt, auch gut mit dem Fahrrad machbar.“

Eschbach hat Kita und Krippe

Auch, was Infrastruktur angeht, sieht Schupp den Ortsteil Eschbach gut aufgestellt: „In unserem Dorf gibt es so gut wie kleinen Leerstand und die Gebäude sind durchweg saniert, erneuert oder gut erhalten, was für ein attraktives Ortsbild sorgt. Wir haben eine Kita, die nach der Erweiterung um eine Kinderkrippe nun insgesamt 48 Plätze bietet.“

Auch, was die Vereinslandschaft angeht, habe sich Eschbach in den letzten Jahren nachhaltig gut entwickelt. Auch haben sich laut Schupp neue Vereine gegründet, wie etwa der Mostverein.

Gute Busanbindung

„Über die Busverbindungen durch den Ort sowie an der B500 sind wir gut angebunden. Auch ohne Neubaugebiete ist es in den letzten Jahrzehnten gelungen, Einheimische im Ort zu halten. Erwähnenswert ist noch, dass wir zwei inhabergeführte Gasthäuser haben. Ein klassisches Neubaugebiet hatten wir nicht. Auffallend ist, dass Personen, die in Mietverhältnissen leben, sich oft nach einer eigenen Wohnung oder einem Haus erkundigen, um langfristig hier zu bleiben.“

