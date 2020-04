Keine Frage, Ostereier müssen bemalt, gefärbt oder sonstwie verziert sein. Doch auf welche Weise das geschieht, bleibt der Phantasie jedes Einzelnen überlassen. Dass dem Einfallsreichtum außer der Form des Objekts keine Grenzen gesetzt sind, zeigen die vier Kreationen, die hier vorgestellt werden. Profilierte Künstler aus der Region, alle bekannt auch von Ausstellungen in Waldshut-Tiengen, haben auf Einladung dieser Zeitung ihre ganz eigenen Ideen realisiert. In alphabetischer Reihenfolge präsentieren wir die Arbeiten von Anra (Lottstetten), Josef Briechle (Waldshut-Tiengen), Santhori (Bad Zurzach/Schweiz) und Peter Schütz (Görwihl).

Das Künstlerduo Anra, die Zwillingsbrüder Andreas und Ralph Hilbert aus Lottstetten, versieht viele seiner Arbeiten mit der selbst ersonnenen filigranen Geheimschrift „Codex A N R A“. Die beiden über ihren Beitrag: „Wir haben schon auf allen möglichen Untergründen und Gegenständen gearbeitet und in minuziöser Feinarbeit Oberflächen mit Tausenden von einzelnen Schriftzeichen versehen. Aber bis dato tatsächlich zum ersten Mal ein Osterei. Der Codex A N R A ist fragmenthaft übersetzbar und lässt so auch Spielraum für Interpretationen. Wir sehen diesen Codex als Botschaften des Lichts, der in diesen Zeiten neue Hoffnung für die Zukunft bringt.“

Josef Briechle, Bildhauer und Maler aus Waldshut-Tiengen, hat ebenfalls seinen charakteristischen Stil eingebracht und dabei gleich zwei Eier aus Holz gestaltet. Eines der beiden stellen wir hier vor. Mit etwa 14 Zentimetern Höhe und sieben Zentimetern Durchmesser hat es schon Schwanenei-Format. Der Künstler unter Bezug auf die Corona-Krise: „Mit dem Kreuz als christlichem Symbol steht es für Ostern und Hoffnung für die Zukunft.“ Die zweite Kreation ist dunkel gehalten und steht damit auf andere Weise für das gegenwärtige Tief.

Santhori, Künstler aus dem schweizerischen Bad Zurzach, verwendet bei seinen Bildern und Skulpturen stets die Farben rot, grün, gelb und blau. Diesem Prinzip ist er auch bei seiner Osterei-Schöpfung treu geblieben. Bei seinem Objekt hat auch er sich von der allgegenwärtigen Corona-Krise inspirieren lassen und meint: „Home Office ist für mich kein Problem. Wenn man von zu Hause aus jemandem eine Freude bereiten darf, ist der Respekt vor der unangenehmen Situation gewährleistet. Bald darf man wieder küssen, aber mit Respekt.“

Peter Schütz, Maler aus Görwihl, erfindet sich stets neu. Dies bescheinigte dem Künstler einmal bei einer Ausstellung im Schlosskeller Tiengen der frühere städtische Kulturreferent Hartmut Schölch. Schütz sagt über seine Arbeit: „Das Ei – selbst ausgeblasen, von Hand bemalt – hat den Titel `Hasenträger´. Darauf befinden sich zwei schwarze Figuren, die in ihren weit aufgerissenen Hosen je zwei rote Hasen auf gelbem Grund tragen. Das Motiv basiert auf einer Zeichnung mit dem Titel `Freundschaftsdienst (Hasenträger)´ von 2012. Die Hasenträger haben vielleicht die Hasen vor etwas gerettet und zeigen ein Herz für Tiere.“

Verlosung Mit etwas Glück kann man eine der Osterei-Kreationen als exklusive Kunst-Miniatur für daheim gewinnen. Denn die Künstler haben freundlicherweise ihre Arbeiten für eine Verlosung zur Verfügung gestellt. Wer daran teilnehmen möchte, meldet sich bis 19. April per E-Mail (waldshut.aktion@suedkurier.de). Dabei müssen Name, Adresse und Telefonnummer angegeben werden. Eine Auswahl unter den vier Kunstwerken im Fall eines Gewinnes ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Verbunden mit der Aktion ist ein wohltätiger Zweck. Die Gewinner sind eingeladen, einen Betrag ihrer Wahl zu spenden an den neuen Förderverein Hospiz für den Landkreis Waldshut. Auch alle anderen Teilnehmer können natürlich gerne spenden. Eine Spende ist freiwillig und nicht Bedingung fürs Mitmachen an der Verlosung. Der Förderverein unterstützt den geplanten Bau eines Hospizes in Tiengen. Hintergrund: Die gesetzlich vorgeschriebene Finanzierung solcher Einrichtungen durch die Krankenkassen deckt nur 95 Prozent der laufenden Betriebskosten. In dem Hospiz sollen todkranke, sterbende Menschen Geborgenheit finden und in einer geschützten Atmosphäre Zuwendung und qualifizierte Pflege erfahren. Die Spendenkonten: Sparkasse Hochrhein, IBAN DE 24 6845 2290 0077 0884 58; Volksbank Hochrhein, IBAN DE 43 6849 2200 0002 1712 60.