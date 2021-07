von Ursula Freudig

Wer Nachholbedarf in Sachen Kultur hat, der kann demnächst aus dem Vollen schöpfen: Das Tiengener Langenstein-Stadion wird ab dem 9. Juli für zehn Tage ein „Kulturtempel“. Auf einer überdachten Bühne werden dort beim ersten Open-Air-Kulturfestival der Stadt Waldshut-Tiengen Musiker, Sänger, Chöre, Kabarettisten und Meister des geschriebenen und gesprochenen Worts auftreten.

Das Publikum kann sich auf Künstler freuen, die nach oft langer, coronabedingter Bühnen-Abstinenz mit doppelter Leidenschaft und Freude begeistern und mitreißen werden. Die vielen Facetten der Musik – von Klassik und Chorgesang über Blasmusik und Jazz bis hin zu Hip Hop und Weltmusik -, ebenso Kabarett, eine Ausstellung und Literatur als Lesung und Poetry Slam, können erlebt werden.

Auch EM-Finale wird übertragen

Und mit dem EM-Finale (Public Viewing) sogar auch Fußball. Im Rahmen des Festivals wird nun auch der Alemannische Literaturpreis 2020 an Christoph Keller übergeben. Keller ist auch Fotograf, eine Ausstellung in der Stadtscheuer zeigt seine Arbeiten. Als Kooperationspartner und Auftretende sind auch hiesige Orchester und Chöre mit dabei.

Open-Air Kulturfestival vom 9. bis 18. Juli Mitwirkende Christoph Werner; Kammerakademie Musikhochschule Freiburg; fünf Poetry-Slammer; Band „Wildes Holz“; Chorgemeinschaften Tiengen und Oberlauchringen und Männergesangverein Detzeln; Duo Luna-Tic (Kleinkunst/Kabarett); Danças Ocultas; Christoph Sonntag (Comedy); Cécile Verny & Johannes Maikranz; Niklas Bastian & Band (Vorgruppe NoNamez Crew Jugendzentrum Tiengen); Luca Bassanese & La Piccola Orchestra Popolare; Bläserphilmarmonie Musikschule Südschwarzwald und Klettgau Gymnasium; Klezmer-Trio Fojgl. Bei einigen Veranstaltungen handelt es sich um Nachholtermine und Ersatzveranstaltungen, das heißt früher erworbene Tickets bleiben gültig. Vorverkauf Tourist-Info Waldshut-Tiengen (07751/83 32 00), Buchhandlung Kögel Tiengen (07741/76 70) und im Internet (www.reservix.de). Die Veranstalter bitten, der einfacheren Handhabung wegen, die Karten im Vorverkauf zu erwerben, an der Abendkasse gibt es nur eventuelle Restkarten. Kulturgutscheine müssen bei den Vorverkaufsstellen gegen Tickets eingetauscht werden. Vorbehalt Extreme Unwetter und Veränderungen der Corona-Lage können zu Einschränkungen oder sogar zur Absage von Veranstaltungen führen. Flyer Flyer sind ab sofort in den Vorverkaufsstellen und in vielen Geschäften erhältlich. Online-Programm unter (www.waldshut-tiengen.de)

Das städtische Kulturamt beendet mit dem Festival die zurückliegende kulturelle Durststrecke – zumindest vorläufig – fulminant und „entschädigt“ Künstler und Publikum für so viele ausgefallene Veranstaltungen. „Wir wussten, dass wenn was Größeres möglich ist, dann im Sommer als Open-Air, wir wollten diese Chance nutzen und dabei auch gleich Neues ausprobieren“, sagt Kulturamtsleiterin Kerstin Simon. Was Corona betrifft, stimmt die aktuelle Lage zuversichtlich.

Kontaktdaten, aber keine 3Gs

Bleibt die Inzidenz so niedrig wie jetzt, sind mit Blick auf die drei „Gs“, also getestet, geimpft, genesen, keine Nachweise nötig und am Platz muss auch kein Mund-Nasenschutz getragen werden. Die Angabe der Kontaktdaten und die Abstandsregel greifen aber. Von den rund 700 Plätzen auf der überdachten Tribüne des Stadions werden bei jeder Veranstaltung nur rund 200 besetzt werden.

Das Kulturamt kann das Festival alleine nicht stemmen. Viele Mitarbeiter von der Verwaltung und anderen städtischen Einrichtungen wie Ordnungsamt, Kinder- und Jugendreferat, Baubetriebshof und Stadtgärtnerei helfen deshalb mit. Die Bewirtung übernimmt der FC Tiengen 08. Finanziell unterstützt wird das Festival vom Bund im Rahmen seines Corona-Sofortprogramm „Neustart Kultur“.