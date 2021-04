Aufgrund des Lockdowns werden die Parkplätze in Waldshut-Tiengen derzeit weniger stark frequentiert als vor der Corona-Krise. Die Zahl der Autofahrer, die ihre Parkscheine digital lösen, sind in diesem Zeitraum jedoch gestiegen, wie Patrik Lundberg, Geschäftsführer der Anbieterfirma Parkster, die das digitalen Lösen von Parkscheinen – das sogenannten Handy-Parken – ermöglicht, auf Nachfrage erklärt.

„Das digitale Parken trägt in Corona-Zeiten zum Hygieneschutz bei“, fügt Jürgen Wiener, stellvertretender Leiter des städtischen Ordnungsamts, hinzu. Wer sein Parkticket per Smartphone kauft, fasse kein Bargeld an, berühre keinen Automaten und reihe sich außerdem in keine Warteschlange ein, zählt er die Vorteile auf.

So funktioniert das Handy-Parken Autofahrer benötigen für das Lösen eines digitalen Parkscheins die kostenlose Parkster-App auf ihrem Smartphone. Darin gibt der Nutzer sein Autokennzeichen und die Parkdauer auf dem gewählten Parkplatz ein. Taktung und Tarif entsprechen dem Parkschein am Automaten. Alle Parkplätze in Waldshut-Tiengen, auf denen digitales Parken möglich ist, sind mit dem grünen Parkster-Logo gekennzeichnet. Bis zur Höchstparkdauer kann die Parkzeit übers Handy verlängert werden. Ebenso kann sie vorzeitig beendet werden, wenn der Autofahrer früher als geplant zu seinem Fahrzeug zurückkehrt. Bezahlt werden kann auf Rechnung oder mit Kreditkarte.

Nach einem Probelauf in Waldshut ist das Handyparken seit März 2020 in der gesamten Doppelstadt möglich. Die Bilanz fällt für die Anbieterfirma aus München und die Verantwortlichen der Stadt nach einem Jahr positiv aus. Im März dieses Jahres lösten 21 Prozent der Nutzer von Parkplätzen ihr Ticket digital. „Es freut mich sehr, dass das Handy-Parken in Waldshut-Tiengen so gut ankommt. Der Trend ist positiv und ich bin zuversichtlich, dass die Akzeptanz in den kommenden Monaten weiter zunehmen wird“, sagte Lundberg anlässlich eines Pressetermins, bei dem er Oberbürgermeister Philipp Frank eine Urkunde überreichte. „Mit der Auszeichnung als ‚Handy-Parken Top-Stadt 2021‘ möchten wir uns noch einmal bei allen Verantwortlichen der Stadt für das Engagement bedanken“, erklärte Patrik Lundberg.

Auch Philipp Frank zeigte sich zufrieden mit der Bilanz: „Dass bereits jeder Fünfte dieses Angebot in Anspruch nimmt, freut mich sehr.“ Das Handyparken entlaste die Verwaltung spürbar, sagt der OB. „Denn je mehr Menschen bargeldlos parken, desto seltener müssen die schweren Münzkassetten der Automaten geleert und zur Bank gebracht werden.“

Zum Anstieg der Nutzerzahlen beigetragen haben laut Jürgen Wiener auch Ende des vergangenen Jahres die Vereinsaktion, bei der Parkster ortsansässige Vereine mit Spenden unterstützte, sowie die Gratispark-Aktion in den ersten beiden Dezemberwochen. Wiener kündigte an, dass auch die Parkhäuser in Waldshut-Tiengen aufs digitale Parken umgerüstet werden sollen.