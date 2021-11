Seit ich im Hegau wohne, erschließt sich mir Mütterchen Russland quasi direkt vor der Haustüre. Von meiner Wohnungstür aus nach Moskau, Petersburg und wieder zurück – das alles in einer knappen halben Stunde. Echt jetzt? Ja! Es ist kein Witz. Frei nach Goethe: Warum in die Ferne schweifen. Sieh, das Gute liegt so nah.

Ein paar Veränderungen bei der Suche in Google Map verändern Fahrzeit und Kilometer im Handumdrehen. Die 5680 Kilometer lange Strecke von hier aus über Moskau, Russland-St. Petersburg, Russland ist laut Berechnung zu schaffen in 60 Stunden – in zweieinhalb Tagen. Quer durch Polen und Weißrussland, zurück über Lettland und Litauen. Nach Änderung der Parameter (Moskau SH und Randegg Petersburg) ergeben sich 16,3 Kilometer und 26 Minuten.

Schweiz Moskau ist näher als man denkt: Ein kurioser Ortsname und seine Geschichte Das könnte Sie auch interessieren

Kurzum: Moskau liegt in der Schweiz im Kanton Schaffhausen in der Gemeinde Ramsen – wo es übrigens ebenfalls noch einen Ortsteil namens Petersburg gibt. Das Petersburg (laut Wikipedia „die Häuser Im krummen Risi“), das ich meine, schmiegt sich an die sanften Hügel auf der Fahrt nach Randegg, wo es den weltberühmten Sprudel gibt.

Es gibt zwar keine Zwiebeltürme, keinen Kreml, Kanäle und so weiter. Schon gar keine Millionen-Städte. Im hiesigen Moskau stehen 15 Häuschen, in Petersburg noch weniger. Aber in Moskau kann man billig tanken. Die Adresse: Moskau 423, Ramsen. Und auf meiner Fahrt dahin komme ich durch Buch. Ja, auch der Albbrucker Ortsteil hat einen Doppelgänger.