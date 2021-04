Im Schweizer Ort Ramsen sind zwei Ortsteile nach russischen Metropolen benannt – Petersburg und Moskau. Die Einheimischen erzählen spannende Geschichten über den Ort an der deutsch-schweizerischen Grenze.

Der Ortseingang von Ramsen ist nicht schön, aber selten. Das Dorf, 1345 Einwohner, liegt an der deutsch-Schweizer Grenze. Wer von Singen (Kreis Konstanz) nach Stein an Rhein fährt und nebenbei günstig tanken will, kommt über Ramsen.Die ersten Meter