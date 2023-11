Die Stadtbibliotheken Waldshut-Tiengen erweitern ihr Angebot und bieten neben Büchern, Zeitschriften, Hörbüchern, DVDs und Brettspielen nun auch Gebrauchsgegenstände für den Alltag an: Ab sofort stehen in jedem der beiden Bibliotheksstandorte zwei Energiekosten-Messgeräte zur Ausleihe bereit. Das städtische Kulturamt nennt dies in einer Mitteilung „einen ersten kleinen Schritt zur Bibliothek der Dinge“.

Was steckt hinter der Bibliothek der Dinge?

„Die Thematik gibt es schon länger in verschieden Bibliotheken, es werden unterschiedliche Schwerpunkte gelegt. Wir fangen jetzt erst an“, erläutert Bibliotheksleiterin Yvonne Radzuweit auf Nachfrage.

Warum sind Energiekosten-Messgeräte die ersten Geräte?

„Energie und deren Ressourcen ist ein wichtiges aktuelles Thema, darum fangen wir damit an“, begründet Radzuweit die Anschaffung. In Zeiten steigender Strompreise werde es auch für Privathaushalte immer wichtiger, Stromfresser-Geräte zu identifizieren, um Strom sparen zu können.

Die Stadtwerke haben den Bibliotheken deshalb vier Energiekosten-Messgeräte zur Verfügung gestellt. Das Energiekosten-Messgerät misst den Stromverbrauch, errechnet die dafür anfallenden Kosten und ermittelt sogar den CO ² -Ausstoß.

Waldshut-Tiengen Ein Prosit auf das Kornhaus! Tag der offenen Tür findet großen Anklang Das könnte Sie auch interessieren

Auf diese Weise können Bibliotheksmitglieder laut Mitteilung ohne großen Aufwand die Stromfresser im eigenen Haushalt entlarven, sie zeitweise ausschalten oder durch Energiespar-Modelle zu ersetzen, und so etwas für den eigenen Geldbeutel und die Umwelt tun.

Wie funktioniert die Ausleihe in der Bibliothek der Dinge?

Bibliotheksmitglieder mit einem gültigen Bibliotheksausweis können die Energiekosten-Messgeräte für die Dauer von maximal vier Wochen kostenlos ausleihen. Die Geräte gibt es auf Nachfrage während der personalbesetzten Öffnungszeiten.

Ist die Ausweitung auf weitere Nutzgegenstände geplant?

Das Angebot der Bibliothek der Dinge soll laut Auskunft von Bibliotheksleiterin Yvonne Radzuweit weiter ausgebaut werden. „Der Zeitraum ist offen und wir werden eine Umfrage starten, um besser entscheiden zu können“, so Radzuweit.

Weitere Informationen erhalten Interessierte während der Servicezeiten in den Stadtbibliotheken oder unter der Telefonnummer 07751833234.