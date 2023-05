Es war ein reges Kommen und Gehen: Die Stadt hatte mit dem Kornhaustag zu einem Tag der offenen Tür in das geschichtsträchtige Waldshuter Gebäude eingeladen und viele waren gekommen.

Umfassende Sanierungsarbeiten haben das historische, unter Denkmalschutz stehende Gebäude, fit für die Zukunft gemacht. Die völlig neue Stadtbibliothek und Vereine, die im Haus ihr Domizil haben und sich teilweise neue Räume im hergerichteten Dachgeschoss teilen, präsentierten sich.

Viel haben sich die Mitarbeiter einfallen lassen, um den Rundgang durch das Haus für die Besucher unterhaltsam und informativ zu gestalten.

Tolle Tanzdarbietung: Die Hip-Hop-Gruppe der offenen Jugendarbeit zeigt im Tanzsaal des Tanzsportclubs Blau-Weiß ihr Können. | Bild: Ursula Freudig

Eröffnet wurde der Kornhaustag im Probelokal der Stadtmusik Waldshut. Nach der musikalischen Einstimmung durch ein Bläsertrio der Musikschule Südschwarzwald, rach Oberbürgermeister Philipp Frank. „Was lange währt, wird endlich gut“, zitierte er ein Sprichwort und umriss kurz die Herausforderungen und Ziele, die mit der Sanierung des Kornhauses verbunden waren.

Vereine präsentieren sich: Bei der Stadtmusik Waldshut können Instrumente kennengelernt werden, das lässt sich Lya Sophie Brinkmann aus Waldshut nicht entgehen. | Bild: Ursula Freudig

Einschließlich der Planungen hätte das Kornhaus die Stadt rund sieben Jahre beschäftigt. „Es hat viel Energie gekostet, viel Herzblut ist eingeflossen und es gab viele Adrenalinstöße, wer ein historisches Gebäude saniert, kann was erzählen“, sagte der Oberbürgermeister.

Das Ziel, so Frank weiter, sei aber nie aus den Augen verloren gegangen, einen besonderen Ort im Herzen der Innenstadt mit vielen Nutzungsmöglichkeiten für alle zu schaffen und Vereinen eine Zukunft zu geben. Da am Sonntag gleichzeitig Muttertag war, ließ es sich der Oberbürgermeister nicht nehmen, im Anschluss Blumen an Mütter zu verteilen.

Blumen vom OB: Da der Kornhaustag mit dem Muttertag zusammen fiel, überreichte Oberbürgermeister Philipp Frank an Mütter Blumen, hier an Regina Rammelmeier aus Tiengen. | Bild: Ursula Freudig

Das Kornhaus Eine reiche Geschichte steht hinter dem Kornhaus. Das denkmalgeschützte Gebäude ist rund 160 Jahre alt und hat verschiedene Nutzungen erlebt. Es war unter anderem Schule, Produktionsstätte und in den letzten Jahrzehnten Vereins- und Kulturhaus. Im September 2017 beschloss der Gemeinderat, das Kornhaus zu sanieren. Vor allem brandschutzrechtliche Bestimmungen hatten eine Entscheidung nötig gemacht. Start der Sanierung war Ende 2018. Herzstück des sanierten Kornhauses ist die Stadtbibliothek, die komplett neu konzipiert und gestaltet wurde. Markant ist der angebaute Turm, der einen Aufzug beherbergt. Aktuell wird von rund 5 Millionen Euro Sanierungskosten ausgegangen. Über die Hälfte der Kosten ist laut Oberbürgermeister Philipp Frank durch Bundes- und Landeszuschüsse abgedeckt. Außenarbeiten, besonders was die Gestaltung des Platzes vor dem JuCa (Jugendcafé) betrifft, werden noch folgen.

Besonders für Kinder gab es beim Kornhaustag vielfältige Angebote. Bei BUND und Nabu konnten sie mit Naturmaterialien basteln, bei der Stadtmusik Waldshut Instrumente ausprobieren, in der Stadtbibliothek wurden Buttons für sie gepresst und im Kamishibai-Theater bekamen sie Bilderbuchgeschichten erzählt.

Mit Spaß dabei: Beim BUND, der sich im Dachgeschoss des Kornhauses einen Raum mit anderen Vereinen eilt, können Besucher am Kornhaustag Saatbällchen formen. | Bild: Ursula Freudig

Auch Vorführungen gehörten zum Programm: Im großen Saal des Tanzsportclubs Blau-Weiß (TSC) sangen und tanzten Kinder des italienischen Vereins, die Hip-Hop-Gruppe der offenen Jugendarbeit Waldshut-Tiengens zeigte ihr Können und ein Turnierpaar des TSC „schwebte“ über das Parkett.

Elegante Schritte: Das Turnierpaar Silke und Jan Hess des Tanzsportclubs Blau-Weiss tanzt am Kornhaustag für die Besucher. | Bild: Ursula Freudig

Auch Musik fehlte nicht: Eine Abordnung der Stadtmusik Waldshut spielte, und im Vereinsraum der Musikschule Südschwarzwald gaben die „Crazy Cupcakes“ ein Mini-Konzert. Kulinarisch war am Kornhaustag ebenfalls jede Menge geboten, von Cocktails über Kaffee und Kuchen bis zu Fingerfood.

Sehr interessant war die kleine Ausstellung des städtischen Kulturamts: Gezeigt wurden alte Fotos vom Kornhaus, die einen Eindruck von seiner wechselhaften Geschichte gaben.