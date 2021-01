Das städtische Bürgerbüro bietet Einwohnern der Stadt Waldshut-Tiengen, die älter als 80 Jahre und ohne Unterstützung von Angehörigen, Freunden oder Nachbarn sind, Hilfe bei der Anmeldung zu einem Impftermin im Kreisimpfzentrum (KIZ) an. Das Bürgerbüro ist unter Telefon 07751/833-100 erreichbar.

Unter der gleichen Nummer können sich über 80-jährige Bürger melden, die über keine Fahrmöglichkeit zum Kreisimpfzentrum in der Stadthalle Tiengen benötigen, wo am Freitag, 22. Januar, die Corona-Schutzimpfungen beginnen. „Mit Unterstützung des Vereins Nachbarschaftshilfe Waldshut-Tiengen sind wir in Ausnahmefällen bemüht, einen Transfer zu organisieren“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Für die Vergabe der Impftermine ist zentral das Land Baden-Württemberg zuständig. Die Landkreise können keine Impftermine vergeben. Die Termine beim Kreisimpfzentrum (KIZ) Tiengen für Januar sind ausgebucht.

Ab Freitag, 22. Januar, können Termine für Februar vereinbart werden (Telefon 116117; www.impfterminservice.de). Die Kapazitäten im KIZ werden erst hochgefahren, sobald vom Land mehr Impfstoff geliefert wird.