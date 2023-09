Jubel und Trubel haben beim Oktoberfest in Gaiß geherrscht, das der Verein der Oldtimerfreunde jährlich ausgerichtet, frei nach dem Motto: „Feiern wie die Bayern“. Eröffnet wurde das Fest am Samstagabend mit dem traditionellen Fassanstich durch prominente Persönlichkeiten. Diesmal fiel die Wahl auf zwei Kurgäste aus Holland, die seit Jahren in Gaiß ihren Urlaub verbringen: Rietje und Gerhard.

Alle Hände voll zu tun hatten die Bedienungen, die zwei starke Hände brauchten. | Bild: Manfred Dinort

Bei der Begrüßung sagte Joachim Auer, Vorsitzender der Oldtimerfreunde: „Wir freuen uns, dass wir das Fest wieder im traditionellen Rahmen und mit vielen Besuchern durchführen können.“ Eine Augenweide war wieder das Festzelt, das aufwendig geschmückt war, wobei die bayrischen Farben Blau und Weiß den Ton angaben.

Die Oldtimerfreunde Der Verein wurde am 4. April 2012 von den Mitgliedern der ehemaligen Feuerwehrabteilung Gaiß aus der Taufe gehoben. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Tradition und Brauchtum zu pflegen und sich für den Erhalt historischer Feuerwehrfahrzeuge, Geräte und Traktoren einzusetzen. Glanzstück des Vereins ist das ehemalige Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Gaiß, ein roter Unimog, Baujahr 1963, der seither von den Oldtimerfreunden gehegt und gepflegt wird. Heute zählt der Verein 102 Mitglieder.

Von der Decke hingen bayrische Brezeln und Lebkuchenherzen herab, eines mit der Aufschrift „Ich hob di liab“. Viele Besucher kamen entsprechend gekleidet, in Lederhosen und mit rot kariertem Hemd, die Frauen in bunten Dirndln. Auch das Wetter zeigte sich von seiner freundlichen Seite.

Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh. | Bild: Manfred Dinort

„Schlechtes Wetter? Regen?“, so äußerte sich einer der veranstaltenden Oldtimerfreunde, „das spielt bei uns doch gar keine Rolle, dann kommen die Leute erst recht.“ Viele Besucher hielten sich bei den milden Temperaturen noch lange im Freien auf, im offenen Zelt, am Getränkepavillon oder an der Grilltheke. Groß war die Nachfrage nach bayrischen Spezialitäten: Weißwürscht, Schweinshaxen und Brathendl. Aber es gab auch ein vegetarisches Angebot: Kässpätzle mit Röstzwiebeln.

Auf der Getränkekarte hieß es: „Alsdann die Krüge hoch und Prost mitenand‘“. So einfach zu stemmen waren die großen Maßkrüge allerdings nicht. Deshalb gab sich der Verein gnädig: „Anfängern ist gestattet, die Maßkrüge mit beiden Händen an den Mund zu führen.“ Wer es etwas ruhiger haben wollte, fand in der Kaffee- und Kuchenbar im zweiten Stock ein gemütliches Plätzchen.

Auch die Kinder kommen beim Oktoberfest Gaiß auf ihre Kosten, sie genießen Weißwürste mit Brezeln. | Bild: Manfred Dinort

Am Samstagabend heizten die lustigen Steinbachtaler aus Unteralpfen mit ihren volkstümlichen Hits und Gassenhauern die Stimmung an. Das Publikum begann, zu schunkeln und sich auf das Oktoberfest einzustimmen. Der Sonntag begann um 11 Uhr mit einem Frühschoppenkonzert der Band Keller Brass. Anschließend boten die Gruppen Noochschlag und Alphorn bis spät in den Nachmittag Unterhaltung und hielten die gute Stimmung bei den vielen Besuchern aufrecht.

