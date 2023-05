Ausgelassen und sonnenverwöhnt hat die große Fußballerfamilie des Sportvereins Gurtweil das SVG-Pfingstsportfest verbracht. Auf dem in Grün eingebetteten Vereinsgelände an der Schlücht rollte der Fußball stundenlang und es herrschte frohe Feststimmung bis jeweils spät in die Abendstunden.

Der obligate Fassanstich eröffnete am Pfingstsamstag den Festreigen und ab da gab es für die Gastgeber am Tresen und auf dem Sportgelände viel zu tun. Aber zunächst mussten die Spieler der ersten Mannschaft im Meisterschaftsspiel der Kreisliga B3 mit 0:3 Toren eine herbe Niederlage einstecken. Das konnte die Festfreude allerdings nur kurz trüben, denn schon beim abendlichen Barbetrieb mit Musik wurde die Stimmung nach und nach wieder besser. Auch die vielen Fußballgespräche rund um den letzten, spannungsgeladenen Bundesliga-Spieltag bewirkten strahlende und lachende Gesichter.

Das Grümpelturnier

Der Pfingstsonntag stand dann ganz im Zeichen des Grümpelturniers. Fast neun Stunden lang wurde der Ball von den mehr als 130 Kickern der 15 Mannschaften auf den beiden Spielplätzen hin und her getrieben und landete 167 mal im Tor. Aber nicht das Toreschießen stand im Mittelpunkt des Turniers, sondern die pure Freude am Spiel, die geselligen Begegnungen in den Pausen und das frohe Wiedersehen auf dem heimischen Sportgelände führten zu ausgelassener Stimmung bei den Spielern, Zuschauern und auch beim Gastgeber SV Gurtweil, der alle Hände voll zu tun hatte, um den Durst der Besucher zu stillen.

Die 15 teilnehmenden Mannschaften hatten spaßige und trinkfreudige Namen wie TSV Aperol Spritz, FZ Zumwohl, Glashoch Rangers oder Die wilden Kerle. Nach 49 Grümpelspielen mit jeweils zwölf Minuten Dauer standen schließlich die Finalisten fest. Das Endspiel gewannen schließlich die Glashoch Rangers nach dem Sieben-Meter-Schießen mit 5:3 Toren gegen die legendären, weil wiederholten Gewinner des Grümpelturniers, die Clemens Tröndle Gedächtnis-Elf. Überschäumende Freude und Jubelrufe markierten die Siegerehrung, die von den beiden Turnierleitern Marius Ebert und Toni Ebner souverän inszeniert wurde.

Einen besonderen fußballerischen Akzent erhielt der Festtag durch ein Einlagespiel der beiden SVG-Mannschaften, der C- und der D-Jugend. Vor Spielbeginn wurden die zehn D-Jugendspieler (U12/U13) für die Meisterschaft in der Hochrhein-Kreisklasse IV geehrt. Die strahlenden Jungmeister wurden von Jan Bürkle und Christian Bendel trainiert und betreut und steigen nun in die Kreisliga auf. Im Spiel gegen die im Durchschnitt um zwei Jahre älteren C-Jugendlichen (U14/U15), die von Norbert Ebi und Felix Christian betreut werden, erreichten die elf- bis zwölfjährigen Junioren ein beachtliches Unentschieden mit 3:3 Toren. Wenn auch nur zwei Tage lang, so war das traditionelle SVG-Pfingstsportfest 2023 erneut ein Fest des Fußballs und der fröhlichen Begegnung.