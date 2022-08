von Ursula Freudig

Klein aber fein – nach diesem Motto ging am Samstagabend der Heimatabend mit Bürgertheater der 554. Waldshuter Chilbi über die Bühne. Nach der zweijährigen Corona-Zwangspause und etlichen Unwägbarkeiten in seinem Vorfeld, war das diesjährige Bürgertheater eine Nummer kleiner und fand zudem an einem neuen Ort mit viel weniger Darstellern statt. Dennoch war es eine runde Sache.

Das Publikum, das kaum einen der rund 800 Plätze unbesetzt gelassen hatte, erlebte rund zweieinhalb kurzweilige Stunden. Dies erstmals nicht mehr in der Kaiserstraße, sondern auf dem Johannisplatz.

Der Chilbi-Heimatabend Der Heimatabend gehört zu den Herzstücken der Waldshuter Chilbi. Er war ursprünglich eine reine Brauchtumsveranstaltung mit Waldshuter Vereinen. 1998 fand der erste Heimatabend mit Bürgertheater unter Mitwirkung der Theaterwerkstatt Heidelberg statt. Aus Kostengründen wurde er einige Male durch szenische Stadtrundgänge ersetzt, bevor er von 2015 bis 2019 wieder unter Regie der Theaterwerkstatt im Großformat stattfand.

Im Gegensatz zu der monumentalen, mehrstöckigen Bühne in der Kaiserstraße, war die auf dem Johannisplatz kleiner und traditionell. Rund 50 Schauspieler im Alter von etwa zehn bis gut 80 Jahren zeigten ihre schauspielerischen Qualitäten. Der allergrößte Teil von ihnen kam aus Waldshuter Vereinen und der Waldshuter Bürgerschaft.

Sehr viel weniger Profis als früher waren von der Theaterwerkstatt Heidelberg mit von der Partie. Unter ihnen die Moderatoren Simone Endres und Christoph Kaiser, der auch Regie führte.

Simone Endres und Christoph Kaiser von der Theaterwerkstatt Heidelberg moderieren das Bürgertheater, Waldemar Werner begleitet die Beiden bei einer Gesangseinlage auf dem Akkordeon, hinten die Stadtmusik Waldshut. | Bild: Ursula Freudig

Nachdem Pantomime Daris Dantes – ebenfalls von der Theaterwerkstatt – gestisch den nicht vorhandenen Vorhang zur Seite geschoben hatte, folgten amüsante Ausflüge in Waldshuts alte Zeiten, die von der Stadtmusik Waldshut musikalisch begleitet wurden.

Die Stadtmusik Waldshut unter der Leitung von Frank Amrein hat beim Bürgertheater mehrere Aufritte. | Bild: Ursula Freudig

Der Waldshuter Historiker Christian Ruch hatte recherchiert und mit viel Humor und Einfallsreichtum historische und überlieferte Gegebenheiten in vier amüsante Szenen verpackt, die mit leichtfüßigem Charme das Lachen leicht machten: Die Junggesellen stürmten ausgelassen auf die Bühne und spielten eine Bockverlosung und waren wie immer, etwas außer Rand und Band.

Die Waldshuter Junggesellen zeigen beim Bürgertheater wie eine Bockverlosung geht und sind wie immer kaum zu bändigen. | Bild: Ursula Freudig

Das Thema Chilbibock und sein möglicher Gewinn ließ ein Kaffekränzchen eskalieren, weil der wunderbar polternde Karl-Heinz alias Christian Ruch mit Sticheleien gegen seine Tiengener Verwandtschaft in seinem Lieblingselement war.

Waldshut-Tiengen Die schönsten Bilder vom Heimatabend am Chilbi-Samstag – Teil 2 Das könnte Sie auch interessieren

In einer weiteren Szene wurde ein Film gezeigt, der im nostalgischen Klassenzimmer im Görwihler Heimatmuseum gedreht wurde: Eine feine Hamburger Lehrerin, sehr überzeugend von Tanja Frank gespielt, mühte sich vergebens, Waldshuter Kinder und Eltern vom Sinn des Hochdeutsch Sprechens zu überzeugen.

Nachdem Alt Waldshut sich für die Hotzenwälder Tracht entschieden hat, ist nicht jedem klar, wie sie zu tragen ist – lustige Szene mit Walter Rüttimann (links) und Pantomime Damir Dantes. | Bild: Ursula Freudig

Die vierte Szene handelte von heftigen Diskussionen in den Anfangsjahren von Alt Waldshut, als erst noch die richtige Tracht gefunden werden musste. Das Publikum bedankte sich mit großem Applaus bei den Akteuren. „Alles hat gepasst“, sagte eine Besucherin und dürfte damit vielen aus dem Herzen gesprochen haben. Auch das Wetter hatte mitgemacht.

Blick auf das Bühnengeschehen in der Szene zu Alt Waldshut in den 1920er Jahren. | Bild: Ursula Freudig

Nicht ganz so war es beim voraus gegangenen Sektempfang auf Einladung der Stadt auf dem Kirchplatz. Wegen eines kurzen Wolkenbruchs fand er größtenteils im Gemeindehaus statt.

Elvira Hansmann (Freundeskreis Blois-Waldshut-Tiengen-Lewes), Jackie und Ashley Price (Gäste aus der Partnerstadt Lewes), Sabine Hartmann-Müller (CDU-Landtagsabgeordnete), OB Philipp Frank), Felix Schreiner (CDU-Bundestagsabgeordneter), Rita Schwarzelühr-Sutter, SPD-Bundestagsabgeordnete), Peter Kaiser (OB-Stellvertreter ) und Petra Dorfmeister (Erste Beigeordnete) stoßen beim Sektempfang an. | Bild: Ursula Freudig

Oberbürgermister Philipp Frank hatte bei dem Empfang in seiner Ansprache hervor gehoben, um wie viel ärmer Waldshut ohne die Chilbi an Erlebnissen, Traditionen, Heimatkultur und Unterhaltung wäre. Allein das Bürgertheater gibt ihm Recht.